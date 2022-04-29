شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والكوميديا يسيطران على الإعلانى الرسمي لـ"العنكبوت" لـ السقا ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "العنكبوت" الإعلان الرسمي للعمل المقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائى، والذى يجمع النجمان أحمد السقا ومنى زكى بعد غياب 6 سنوات عن آخر عمل لهما في السينما.

وكشف إعلان الفيلم عن بعض مشاهد الأكشن التي تميز النجم أحمد السقا بها في أفلامه، كما أن الفيلم لا يخلو من لمسة الكوميديا التي يحبها الجمهور والتي تجسدها النجمة منى زكى، حيث ظهرت ألقت العديد من الإفيهات المضحكة خلال الإعلان الرسمي.

وكان صناع فيلم "العنكبوت" طرحوا الأفيشات الدعائية لأبطال العمل المقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات على مدار أكثر من عام، وتصدر كل بطل من الأبطال أفيشاً بمفرده ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.