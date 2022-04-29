شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعيش عائشة بن أحمد قصة حب مع هانى سلامة فى ملف سرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل ملف سرى عن مساندة مريم المالكى (عائشة بن أحمد) للمستشار يحيى (هانى سلامة)، بعدما رفضت مليكة العودة معه للمنزل، وعبرت مريم عن خوفها من العيش دون يحيى وشبهت نفسها بطفلة متشبثة بيحيى وتخاف من السقوط إذا تركها، ثم أكدت مريم عن مشاعر حبها ليحيى، ليُظهر يحيى مشاعر متبادلة تجاهها.. فهل هى بداية قصة حبهما؟

وفوجئت مريم فى اليوم التالى بوجود ليل أمام منزلها يطلب منها الركوب معه لأنها تحت المراقبة، ووافقت مريم على الركوب معه، ولكن قامت بإرسال موقعها ليحيى ليتتبعها، فما الذى ستكشفه الحلقات المقبلة؟

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.