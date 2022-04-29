شكرا لقرائتكم خبر عن "بطلوع الروح" الحلقة 13.. الحكم على منة شلبى بالإعدام ومحمد حاتم يروع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تمكّن أكرم (محمد حاتم) من الهرب من سجون الأكراد، تصادم هو والجهاديون مع إحدى الكمائن، ليُصاب قائدهم ويتمكنوا من الهرب، لتكشف الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بطلوع الروح عن ذهابه أكرم إلى إحدى القرى وتهديد أطفالها ونسائها لو لم يخرج معه طبيب ومأكل ومشرب لجماعته، ليسارع أهل القرية فى تنفيذ طلبه وينقذ قائد المجموعة من الموت.

وأدرك أكرم أنهم لن يعودوا إلى الرقة، لأنها فى حالة حرب، ليفكر أكرم فى زوجته روح (منة شلبي) وابنه، دون أن يعلم أنه تم القبض عليها والحكم عليها بالإعدام، إلا أن صديقه عمر (أحمد صلاح السعدني) حقق مبتغاه وأخذها سبيّة له.

يُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميا على قناة MBC مصر فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة النجمة منة شلبى، إلهام شاهين، أحمد السعدنى، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.