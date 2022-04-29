شكرا لقرائتكم خبر عن "العنكبوت" يُعيد زكى فطين عبد الوهاب إلى شاشة السينما بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان زكى فطين عبد الوهاب إلى شاشة السينما بعد وفاته بشهر ونصف، حيث ينطلق عرض فيلم "العنكبوت" فى السينما خلال موسم عيد الفطر المقبل، اذ يشارك زكى فطين فى بطولته وانتهى من تصويره قبل أكثر من عام، لاسيما وأن الفيلم تعرض لسلسلة من التأجيلات خلال على مدار العام ونصف الماضيين.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

ورحل الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عالمنا يوم 20 مارس الماضى، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، حيث عانى من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ قبل وفاته اذ أصيب وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة قبل أن يصاب بورم في المخ خلال شهر يونيو الماضى.

يذكر أن آخر أعمال زكى فطين عبد الوهاب مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، احمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، ومسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، ايناس كامل، راندا البحيرى وتم عرض العملين في رمضان 2021.