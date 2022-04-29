شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 27.. نيللى كريم تتنازل عن القضايا ضد طليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم المذاع على قناة Cbc، ذهاب "شفيع" محمد التاجى، إلى مستشفى الأمراض العقلية للحديث مع "أمل حربى" محمد الصاوى والد "فاتن" نيللى كريم، وتحدث معه عن فكرة العودة مرة أخرى لابنته وحاول إقناعه بذلك، خاصة أنها تشعر بالاحتياج له بعد خطف طليقها لابنتيها.

عاشت "نادين" و"يارا" ابنتا "فاتن" حالة من الإرهاق والتعب بعد هروبهما من والدهما "سيف" شريف سلامة، وناما بالشارع أسفل إحدى السيارات، إلى أن استوقفت إحداهما سيدة تقود سيارة وطلبت منها أن تقوم بتوصيلهما إلى والدتهما التي أصبح اسمها معروفا بسبب شهرتها التى اكتسبتها منذ رفع قضية ضد قانون الأحوال الشخصية.

وفى الجانب الآخر قررت "فاتن" التنازل عن كل القضايا التي قامت برفعها ضد طليقها والزواج منه مرة أخرى، وقامت "فاتن" بالاتصال به وأخبرته بأنها مستعدة لكل ما يريده، وحضر "سيف" ومعه المحامى الخاص به والمأذون وشهود، وقامت بالفعل على التوقيع على أواراق التنازل عن القضايا التي قامت برفعها ضدها، وما زالت السيدة تحاول أن تصل إلى "فاتن" لتوصيل ابنتيها لها، وبدأ عقد القران ولكن انتهت الحلقة قبل أن تنطق بـ"زوجتك نفسى"، دون علم ما سيحدث في الحلقة المقبلة هل ستتزوجه أن ستحضر ابنتيها قبل أن تنطق.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



محمد الصاوى



نيللى كريم ومحمد ثروت من فاتن امل حربى



نيللى كريم



فادية عبد الغنى



شريف سلامة