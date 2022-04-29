شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 27.. السيسى يجتمع بقيادات الجيش لبحث تطورات الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "خطاب الرئيس مرسى"، عن اجتماع ضخم لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) مع كل قيادات القوات المسلحة في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الوضع في مصر، حيث يؤكد السيسي في بداية الاجتماع أنا هذه الأوقات التى تواجهها مصر والمنطقة العربية بأكملها صعبة.

يؤكد السيسى أن الخيط الذى يربط ما يحدث في المنطقة وحالة الفوضى في مصر أصبح واضحا للكل، ويستمع إلى تقديرات الموقف من قيادات الجيش، حيث يتم التأكيد على صعوبة الموقف، وأن هناك توجها من أمريكا بدعم الإسلام السياسي بأي شكل وهذا يفسر ما يحدث في مصر والمنطقة العربية، ليقاطع السيسى ويشدد على: "ماحدش يقدر يفرض على المصريين فكرة أو مشروع خارج هويتهم أو طبيعتهم وده حسب التاريخ".

وأضاف السيسى: "لو كان الإسلام السياسي ناجح احنا كنا قلنا حاجة؟!، ده مش قادر يحقق أي إنجاز في أي شيء وعمال يلوح بالعنف طول الوقت، في حالة غضب كبيرة جدا ناتجة عن سياسيات كلها بتصب لصالح فصيل واحد، ده غير خطاب طائفى وحالة اقتصادية مزرية محتاجة إصلاح كبير، الجيش عمره ما يكون جزء من المعادلة السياسية احنا كلمتنا هنا للتاريخ بنقولها لوجه الله هنا للوطن الجيش ده جيش الشعب بيحمى مصر من أى خطر ممكن يواجهها سواء كان بره أو جوه".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 27



الاختيار 3 الحلقة 27