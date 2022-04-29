ملف سرى الحلقة 27.. صبا الرافعى تبيع رفيقة عمرها وحبيبها لهارون المالكى

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل ملف سرى للنجم هانى سلامة العديد من الأحداث المثيرة، حيث ذهب يوسف المالكى "ماجد المصرى" برفقة ابنته جورى "كارولين عزمى" وفريدة "دينا"، حتى ينقذوا حفيده الذى تم خطفه، ولكن يتضح أنه قد عرف من خلال ابنته أن فريدة هى من خططت لخطف الولد كى تحصل على 150 مليون جنيه، وبالفعل بمجرد وصوله للمكان كشف لها الأمر وأعطاها النقود وطلقها.

فى مشهد رومانسى جمع المستشار يحيى "هانى سلامة" ومريم المالكى "عائشة بن أحمد" اعترف كل منهما للآخر بحبه، وفى جانب آخر حصل عادل المالكى على الفيديو الذى يدين أباه وعمه وأعطى للولد النقود الذى طلبها، وأهداه لنيكول "صبا الرافعى" خاتما وهو يطلبها للزواج، أحضر هارون المالكى الولد وكسر الأيباد الذى عليه الفيديو، ولكنه أكد له أن الفيديو أصبح مع ابنه، وأن والده سيشهد ضده فقام هارون بقتل والده وادعى أنه انتحر .

فى مشهد آخر، نجد نيكول تسلم لهارون المالكى الفلاشة التى عليها الفيديو وهى تبكى لأنه بذلك جعلها تبيع رفيقة عمرها وحبيبها وستضطر أن تسافر لبلدها، وتبعد عن حب عمرها، جاء عادل لأبيه بعدما عرف بمقتل مدير البنك وفى نفس اللحظة وصل حسين "إيهاب فهمى" يسأل هارون عن ابنه بعدما أبلغه هارون أنه خطفه ولن يعيده إلا عندما يعيد هو أمواله، فأطلق حسين الرصاص على هارون ولكن أصيب بها عادل وهو يدافع عن والده .

مسلسل " ملف سرى " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.