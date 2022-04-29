شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 27.. الجيش ينشر قواته والإخوان يدعون للاعتصام فى رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "خطاب الرئيس مرسى"، نقل مرسى إلى مقر الحرس الجمهوري بعد خطابه، وفى نفس الوقت قوات الجيش تنتشر لتأمين المنشآت الحيوية بسبب حساسية الوضع وتحسباً لأى تطورات، فيما تجتمع قيادات الإخوان في مكتب الإرشاد لبحث تطورات الوضع والتخطيط للفترة المقبلة.

يتواجد في الاجتماع كل قيادات الإخوان، ويرى محمد بديع أن الجيش بالاتفاق مع مجلس الوزراء بدأ في نشر القوات لتأمين المنشآت الحيوية، وأنهم أدركوا أن دورهم التأمين لا أكثر ولا أقل، وأنه بدأ ينسحب من المشهد تدريجيا، فيما يقترح البلتاجى أن تكون الجماعة سباقة، وأن تكون هناك دعوة لاعتصام مفتوح فى ميدان رابعة العدوية، قبل أن تخرج تظاهرات 30 يونيو.

يوافق خيرت الشاطر على كل المقترحات التي قيلت في الاجتماع، ويؤكد أن الأيام القادمة، أي معركة يدخلونها يحشدون لها كل أسلحتهم ورجالهم، وبالفعل القوى الإسلامية تدعو لمليونية نبذ العنف يوم 28 يونيو تحت عنوان الشرعية خط أحمر، وتتم عرض مشاهد حقيقة من توافد مؤيدي مرسى على ميدان رابعة العدوية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27