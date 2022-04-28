تامر حسني نجم أقوى حفلات العيد في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل النجم المصري تامر حسني بعيد الفطر المبارك هذا العام مع الجمهور والمحبين في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الرياض.

وسيلتقي تامر حسني جمهوره في السعودية يوم 6 أيار/مايو على مسرح أبو بكر سالم، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلن تامر حسني عن الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، إذ نشر بوستر السهرة المنتظرة وعلّق قائلًا: “حفلات العيد – الرياض – مسرح ابو بكر سالم”.

على صعيد آخر، يواصل تامر حسني تحضيراته الفنية للفترة المقبلة، وينشغل بتصوير فيلمه الجديد “بحبك” وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في الصالات السينمائية.

فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وإنتاج مشترك بين شركات “سينرچي” لصاحبها حمد بدوي، و”تي ايتش برودكشن” للمنتج حسام حسني، “و”سكاي ليميت” لصاحبها أحمد الدسوقي.