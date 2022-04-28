الارشيف / فن ومشاهير

تامر حسني نجم أقوى حفلات العيد في الرياض

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل النجم المصري تامر حسني بعيد الفطر المبارك هذا العام مع الجمهور والمحبين في المملكة العربية ، وتحديدًا في الرياض.

وسيلتقي تامر حسني جمهوره في السعودية يوم 6 أيار/مايو على مسرح أبو بكر سالم، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلن تامر حسني عن الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، إذ نشر بوستر السهرة المنتظرة وعلّق قائلًا: “حفلات العيد – الرياض – مسرح ابو بكر سالم”.

على صعيد آخر، يواصل تامر حسني تحضيراته الفنية للفترة المقبلة، وينشغل بتصوير فيلمه الجديد “بحبك” وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في الصالات السينمائية.

فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وإنتاج مشترك بين شركات “سينرچي” لصاحبها حمد بدوي، و”تي ايتش برودكشن” للمنتج حسام حسني، “و”سكاي ليميت” لصاحبها أحمد الدسوقي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا