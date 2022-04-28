شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 27.. ظهور أحمد منسى ومقابلته الضابط مروان العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "خطاب الرئيس مرسى"، ظهور النجم أمير كرارة بشخصية العقيد أحمد منسى، حيث تواجد في مستشفى القوات المسلحة بعد إصابته في يده، ويحضر لزيارته ضابط المخابرات الحربية مروان العدوى (أحمد عز) وزميله الضابط أكرم (محمد العمروسى).

يسأل مروان، منسى عن أحوال سيناء، ليرد مسنى أنه كل يوم يكتشف أشياء جديدة في رجال سيناء، مضيفا: "بعترف لا شوفت في أخلاقهم ولا جدعنتهم ولا شهامتهم"، ويوضح مروان أنه يتمنى عمل مشروع تنموى كبير يضم فيه كل قبائل سيناء للعمل في مشروع واحد، وأن يكون اسمه سينا مصر، ليرد منسى: "لو حصل كدة عمر ما الإرهاب والإخوان ما يعرفوا حاجة في البلد دى".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 27