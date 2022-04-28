شكرا لقرائتكم خبر عن سوتس بالعربى الحلقة 27.. أحمد داود يتعرض للضرب وينقذ مكتب المسيرى من سمعة سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل سوتس بالعربى، أحداثا متتالية، حيث أنقذ المحامي آدم منصور (أحمد داود) مكتب المسيري زيدان من خسارة أحد عملائه، حيث كشفت الحلقة عن اكتشاف آدم أحد الأخطاء في ملفات أحد العملاء الذي حاولت شركة منافسة سرقته، ليتمكن مع زين ثابت (آسر ياسين) من استعادة العميل وإنقاذ سمعة المكتب.

كما تعرض آدم للضرب المبرح من زوج صديقته هدى (جيهان الشماشرجي) بسبب علاقته بها، وحاول داود الاعتذار لليلى (تارا عماد) بسبب علاقاته السابقة، ولكنها لم تسامحه، لتبقى علاقتهما معلقة.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.