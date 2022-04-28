شكرا لقرائتكم خبر عن المداح 2 الحلقة 28.. الجنّية سهر الصايغ تأمر عماد بخطف والدة حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" تدهور الحالة الصحية للحاجة صفاء "حنان سليمان" والدة صابر المداح "حمادة هلال"، أثناء تواجدها في المستشفى نتيجة تأثير الجن عليها، فتقرر أسرتها نقلها إلى المنزل خوفا عليها ولمراعاتها عن قرب.

وبعد نقلها إلى المنزل وفى ظل غياب حمادة هلال وانشغاله بحل مشاكل أفراد أسرته، يذهب المهندس عماد "تامر شلتوت" زوج عائشة أخت المداح والتى تجسدها الفنانة "بسمة ماهر" إلى المنزل ويقوم بخطف الحاجة صفاء بحجة نقلها إلى المستشفى مرة أخرى، ولكنه هذه المرة مدفوع بأمر الجنية مليكة "سهر الصايغ" لتكون ورقة ضغط على المداح.

وتعترف عائشة لصابر المداح أنها السبب فى سيطرة الجن على زوجة خالها الحاجة صفاء، بعدما سرقت جزءا من ملابسها وقامت بعمل السحر عليها بأوامر مدفوعة من زوجها عماد "تامر شلتوت" الذى تسيطر عليه الجنية مليكة، فيسامحها المداح لأنها تفعل أوامر هى مرغمة عليها ولا تستطيع التحكم فيها.

وبعد اعتراف أبو الخير "كمال أبو رية" لصابر المداح بالزواج عرفيا من شقيقته هبة "هلا السعيد"، تقوم والدتها الحاجة عفاف "عفاف رشاد" بطردها من منزل العائلة، فى الوقت الذي تتعرض فيه شركة "أبو الخير" لبعض المشاكل فى مرسى علم، ويتم وقف التنقيب عن البئر المسحور هناك عقب العثور على آثار وقيام الشرطة بالحيازة على المكان وتجميد أعمال تنقيب الشركة.

في الوقت نفسه تحاصر حسن "خالد سرحان" بعض المشاكل، بعد دخول زوجته منال "دنيا عبد العزيز" فى غيبوبة تامة، عقب قيامه بإعطائها مشروب أعشاب بالسحر لمعالجتها، وعندما يبحث عن الحاج عباس الذى أعطاه المشروب السحرى المميت لزوجته يجده قد ترك وكالته وسافر إلى بلده.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.