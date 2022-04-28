شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 27.. ريهام حجاج توافق على العودة لزوجها أيمن القيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل "يوتيرن" مشهدا جمع بين يوسف "أيمن القيسونى" وأخته سارة "هلا السعيد" يبدى الأول ندمه على ما اقترفه فى حق يارا "ريهام حجاج"، ويطلب من أخته سارة الوقوف بجانبه من أجل إقناعها بأن تعود إليه، لكنها تقول أن هذا مستحيل بعد ما فعله .

تبيع يارا "ريهام حجاج" مجوهراتها وسيارتها من أجل توفير المال لأبيها الذى يحتاجه من أجل دفع مليون جنيه لتخليص زوجته الثانية "نورهان" من الحبس بعد أن أمضت على وصل أمانة "كرهًا" بتخطيط من ياسر "محمود حجازى"، وينجح بالفعل فى إخراجها من قسم الشرطة.

وفى مفاجأة غير متوقعة توافق يارا "ريهام حجاج" على العودة إلى زوجها يوسف "أيمن القيسونى" ويعارض أبوها "توفيق عبد الحميد" هذا الأمر لكنها تخبره بأنها لم تحب أحدا غيره، لكنه تمسك برفضه وقال إن عادت إليه ستخسر أبيها، لكنها وافقت على هذا مقابل أن يتنازل أخيها ياسر "محمود حجازى" على قضية الحجر التي رفعها على أبيه وأن يعيد الأموال التي سرقها منه.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.