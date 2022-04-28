شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 27.. السيسى يطلب من مرسى الاعتذار للشعب قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "خطاب الرئيس مرسى"، بلقاء بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) والرئيس محمد مرسى (صبرى فواز)، حيث يطلب السيسى من مرسى أنه يحتاج إلى الاعتذار للشعب المصرى على كل شيء حدث في الفترة الماضية، وأن عليه طرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع كل القوى السياسية.

وأضاف السيسى أن الناس لا بد أن ترى تغييرا حقيقيا قبل 30 يونيو لجعلهم يشعرون أن الرئيس يسمعهم ويعمل لمصلحة كل المصريين، ويشير السيسى إلى أن التحديات أكبر من الحكومة والرئاسة، ولكنها لا يمكن أن تكون أكبر من الشعب، لأن المصريين أذكياء جداً ويفهمون عندما يتكلم معه أحد بصدق، ويؤكد مرسى أنه مقتنع بكل ما يقوله السيسى وأنه يعمل على ذلك ويفكر في تغيير الحكومة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.