شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تخطط لاستعادة أموالها من كريم قاسم.. والأخير يسعى للهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل يوتيرن عن مواجهة جديدة بين خالد (كريم قاسم) وابنة خالته يارا (ريهام حجاج)، حيث وجد خالد يارا فى انتظاره داخل شقته بعد أن بحثت عن المال ولم تجده، ورفض خالد إعادة المال لتنتهى المواجه بينهما بتهديد يارا له.

ودخل خالد فى مواجهة أخرى مع والد يارا "توفيق عبد الحميد" الذى جاء برفقة ابنة خالته وليد "هشام عاشور" ولطمه على وجهه موبخا إياه على ما فعله، لكن خالد أصر على تحديهم وهددهم قبل ان يرحلوا.

يتسقبل خالد "كريم قاسم" مكالمة من صديقه "علاء" الذى اتفق معه لتهريبه خارج البلاد يخبره بأنه بعد يومين سيسافر إلى الصين وسط بضاعة سوف تصدر إلى هناك، كل ذلك تحت مراقبة يارا وهدى، وفوجئ خالد بزيارة من ابن خالته ياسر يريد مشاركته فى المال المسروق واستثماره، لكن خالد رفض مشاركته، وطلب منه ياسر التفكير فى الأمر، فهل سيشارك خالد المال مع ياسر أم انه سيهاجر به إلى الصين؟

ومن ناحية أخرى تخطط هدى "عبير صبرى" لمخطط جديد للإيقاع بخالد "كريم قاسم" واسترداد ما أخذه منها من أموال وذلك بالتعاون مع زوجة شوقى "محمود حافظ".

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.