شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: اختيارى رئيسا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان أسعدنى كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى، تولى المخرج الكبير يسرى نصر الله رئيسا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة 75 من المهرجان، والمقرر إقامتها يوم 17 من شهر مايو المقبل، وحتى يوم 28 من الشهر نفسه.

وقال يسرى نصر الله لــ"الخليج 365" إنه سعيد باختياره رئيسا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة فى مهرجان كان، مؤكدًا أن السينما المصرية موجودة فى المهرجانات والمحافل الدولية فى السنوات الأخيرة، وعدد من الأفلام المصرية نال جوائز عدة فى تلك المهرجانات.

وعبّر يسرى نصر الله عن احتياج السينما المصرية لقوانين تدفعها للأمام لنحافظ على استمرار وجودها فى المهرجانات الدولية وحصدها لكبرى الجوائز العالمية.

وكان مهرجان كان السينمائى قد كشف عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدى بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلما عن الزومبى بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهو من بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.