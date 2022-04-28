هبة طوجي وأوسامة الرحباني يطلقان “ليلة أمل” في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 6 ثواني

يبدو أن المغنيين اللبنانيين سيستأنفون نشاطهم الفني في لبنان، بعد انقطاع دام حوالي السنتين بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد والعباد، لا سيما بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت.

في هذا الشأن، أعلنت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، بالتعاون مع المؤلف الموسيقي أوسامة الرحباني، استعدادها لإطلاق “أضخم حفل غنائي” في لبنان منذ انفجار المرفأ.

“ليلة أمل” عنوان الأمسية التي ستحييها طوجي في ٢٢ أيار في “الفوروم دو بيروت”، بمشاركة 50 موسيقياً من أبرز موسيقيّي الأوركسترا الفيلهارمونيّة اللبنانيّة بالإضافة إلى كورال “صوت الجنة” وعشرات الراقصين المُحترفين.

وستؤدي طوجي أشهر أغنياتها الوطنيّة والعاطفيّة، كما يشهد الحفل، الذي يُبثّ مُباشرة عبر قناة أم تي في اللبنانيّة، مشاركة خاصّة للفنان إبراهيم معلوف.

وروجت المغنية اللبنانية للحفل من خلال مقطع فيديو على انستغرام، يجمعها مع أسامة البرحباني، أكّدا خلاله أن الوضع العام في لبنان أصبح لا يحتمل، وأنه في ظل غياب الفن والثقافة عن المشهد، قررا أن يحلما ويستمرا، من خلال تنظيم هذا الحفل الضخم.

وقالت هبة طوجي: “هذا الحدث هو بمثابة رسالة أمل وتفاؤل نُخاطب من خلالها اللبنانيّين الذين يعيشون حالة من الإحباط والكثير من الصعوبات المعيشيّة بعد الأزمات الاقتصادية والسياسيّة التي عصفت بالبلاد.

وتابعت: “الثقافة والفنون هي عصب الشعوب ولغة الحياة التي يجب أن تستمرّ على الرغم من كلّ الظروف الصعبة”. وختمت هبة بالقول: “اخترنا شعار “ليلة أمل” لإرساء مبدأ أنّ “لبنان حيّ ولن تقتله أو تقتلنا كلبنانيّين أيّ شدّة”.

أمّا المُؤلّف الموسيقيّ والمُنتج اللبنانيّ أسامة الرحباني فوصف الموسيقى باللغة المُشتركة الوحيدة التي تجمع وتُوحّد، مُعتبراً أنّها أكثر ما تحتاجه أرض لبنان في هذه المرحلة، مشيرًا الى أن “فكرة هذا الحفل الضخم لم تكن مُمكنة لولا دعم شركاء اجتمعوا على حبّ لبنان وآمنوا برسالة “ليلة أمل”، وهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وشركة يونيفرسال أرابيك ميوزك، وملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه صليبي.

وأضاف الرحباني: “أنّ هذا الحفل يُعدّ أوّل حدث موسيقيّ يحتضنه مسرح “فوروم دو بيروت” بعد تدميره بالكامل في انفجار مرفأ بيروت. وقد تمّ إعادة بنائه وافتتاحه من جديد ليشهد على هذا الحدث الذي سنُحاكي من خلاله العالم أجمع بلغة لبنان الحقيقيّة وهي لغة الحياة”.

وختم قائلا: ” يتخلّل الحفل مفاجأة كبيرة لن نُعلن عنها في الوقت الحاليّ إلاّ أنّها ستُشكّل بصمة خاصّة في “ليلة أمل”.