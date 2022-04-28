لن تتوقع من هو نجل جمال عبدالناصر وفاطمة الكاشف.. فنان شهير دخل التمثيل من أوسع أبوابه!

كتب امير فتحي في الخميس 28 أبريل 2022 09:58 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الفنان الشاب مازن جمال عبد الناصر نجل الفنان المصري جمال عبد الناصر الذي يعد واحد من أشهر ممثلي الدراما المصرية، رغم أنه مقل في أعماله، ولكن له بصمة شهد له بها النقاد.

الفنان جمال عبدالناصر متزوج من الفنانة فاطمة الكاشف، ويعيش حياة مستقرة معها منذ سنوات طويلة، وأنجب منها ابنيه مهاب ومازن جمال عبدالناصر، والذي يعمل كممثل ومدير تصوير.

ونشأ الفنان الشاب مازن جمال عبد الناصر وسط عائلة فنية فهو نجل الفنان الكبير جمال عبد الناصر والفنانة الكبيرة فاطمة الكاشف، ما جعله يسير علي نهج والديه الفني والذي شارك مؤخراً في مسلسل إلا أنا بـحكاية “أمر شخصي ” ومسلسل “سكن بنات”ومسلسل “حي السيدة زينب”.

أحدث أعمال الفنان الشاب مازن جمال عبدالناصر

وكشف الفنان مازن عن تطورات شخصيته في مسلسل “حي السيدة زينب” وإلي أي مدي سيصل الصراع بين الأباء والأبناء، معرباً عن مدى سعادته لمشاركته وسط كوكبة كبيرة من النجوم في مسلسل حي السيدة زينب وعن ردود الأفعال التي وردته.

كما يشارك الفنان الشاب مازن جمال عبدالناصر إلى جانب والده الفنان جمال عبدالناصر من خلال أول سوب أوبرا مصرى، وقصص من الحياة اليومية فى «وسط البلد». وقال «مازن» فى تصريحات له إنه منذ انطلاقته يحاول الابتعاد قدر الإمكان وألا يتأثر بوالده جمال عبدالناصر حتى لا يُتهم بالتقليد، مضيفًا أنه اكتشف أن هذا لا يفيد فى بعض الأمور كونها موجودة فى الجينات كالصوت والطلة.

من جانبه، علّق الناقد طارق الشناوي: «إنه لا نستطيع الحكم على موهبة أبناء الفنانين بشكل قاطع بمجرد البدايات، ولكن فى كل الأحوال يرى أن من لديهم تميز وبداية إطلالة مختلفة هم نور خالد النبوى، وياسين السقا، وليلى زاهر»، لافتا إلى أن لديهم بادرة مستقبل فنى جيد. وأضاف أن باقى أبناء الفنانين الذين ظهروا لأول مرة فى الدراما مثل عمر فوزى وغيره من الجيل الجديد يجب أن نعطيهم فرصة حتى يكون الحكم عليهم صائبا.

وأشار «الشناوى» إلى أن ممارسة أبناء النجوم للفن زادت جدًا فى العشرين عاما الأخيرة على الرغم من أنها موجودة طوال الوقت لكن العدد زاد، مستدلًا بأنه إذا نظرنا إلى أبناء النجوم فى السابق سنجدهم مارسوا فن التمثيل، مثل محمد عادل إمام، محمد محمود عبدالعزيز.

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