“ظلمت نفسها”.. نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق.. لن تصدق السبب وماذا قالت عنها!

كتب امير فتحي في الخميس 28 أبريل 2022 09:58 مساءً - أوضحت الفنانة نادية الجندي، رأيها في إعادة الفنانة غادة عبدالرازق تقديم شخصيتها في فيلم “الباطنية” بعد تحويله لمسلسل، وقالت أن غادة ظلمت نفسها عندما حاولت تقليد “عمل ناجح”، كما رفضت الجندي اختيار نجمة “أجمل منها”.

و اعتبرت نفسها الأجمل مقارنة بشمس البارودي ومريم فخر الدين وزبيدة ثروت، ووصفت جمالها بالطبيعي، كما نفت وجود أي منافسة بينها وبين النجمة نبيلة عبيد، ومنحت لقب “نمبر وان” للفنانة منى زكي.

نادية الجندي تدلي برأيها في إعادة تقديم “الباطنية”

وأوضحت نادية الجندي في حوارها مع الإعلامي علي العلياني، ببرنامج مراحل، الذي يُعرض حاليًا عبر شاشة قناة SBC أنها ترى وجود فوارق كبيرة بين المستوى الفني لفيلم الباطنية والمسلسل الذي حمل نفس الاسم، وقالت: فيلم الباطنية تاريخ وحاجة مختلفة تماما عن اللي عملوه في التليفزيون.

وأضافت” إن غادة عبد الرازق ظلمت نفسها بتقديم مسلسل “الباطنية”، حيث قالت: “ده بيظلم الفنان لما يحاول يعيد عمل نجح نجاح ساحق واتعمل بشكل مبهر”.

وتابعت نادية الجندي” الفيلم كان فيه كل نجوم السينما المصرية، نادية الجندي وفريد شوقي ومحمود ياسين وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي، بعدين تيجي تعمله مسلسل تليفزيوني؟.

وقالت: “إن خطوة تحويل فيلم “الباطنية” إلى مسلسل لم تكن موفقة، والتقليد مابيبقاش في صالح العمل ولا الفنانين اللي حاولوا يقلد عمل نجح وساب بصمة في التاريخ مش هيتنسي”، مشيرة إلى أن غادة عبد الرازق أخطأت في تقديم مسلسل “الباطنية” الذي لم ينجح”.

نادية الجندي ترفض مقارنتها بـ نبيلة عبيد

ورفضت نادية الجندي، المقارنة بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، تاركة الحكم للجمهور، حيث قالت: “الناس هي اللي تحكم، لكن أنا مش شايفة خالص أي وجه للمقارنة بيني وبين نبيلة عبيد”.

وتابعت: “هي شيء وأنا شيء، مختلفين تمامًا، مفيش أي تشابه ومعرفش مين عمل المقارنة دي وعلى أي أساس”، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تتخطى حدود الزمالة.

وعن أفضل 3 ممثلات في مصر حاليًا إختارت: “منى زكي نمبر وان وبعدها منة شلبي”، وعن الاسم الثالث قالت: “ممكن تكون هند صبري”.

وأكدت أنها لم تخضع لأي عملية تجميلية وقالت أنها تكتفي فقط بـ”الرتوش” البسيطة مثل الفيلر والبوتوكس وكريمات نضارة البشرة، قائلة: “لكن مش هعمل جراحة، أو أغيّر مناخيري وأنفخ شفايفي”.

آخر أعمال نادية الجندي

يعد مسلسل سكر زيادة، آخر أعمال نادية الجندي الفنية، ونافست به في دراما رمضان 2020، مع الفنانة نبيلة عبيد، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم الفنانة سميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هنادي مهنا، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، لقاء الخميسي، هنادي مهنا.

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