شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 27.. ابنتى نيللى كريم تهربان من والدهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم والمذاع على قناة Cbc، بعد خطف "سيف" شريف سلامة ابنتيه أثناء جلسة الرؤية، وذهب بهما إلى منزل ناس غير معروفة اتفق معهم، وأخذ "سيف" هاتف إحدى ابنتيه حتى لا تخبر والدتها بشىء، وقام بالاتصال بـ "فاتن" نيللى كريم، وأخبرها بأن البنات معه ولا تحاول أن تعرف أين مكانهما، وطلب منها أن تذهب وتتنازل عن كل القضايا وتعود له وإلا لن ترى ابنتيها مرة أخرى.

ذهبت "فاتن" إلى قسم الشرطة لعمل محضر خطف طليقها "سيف" لابنتيها ولكنه سبقها وقام بعمل محضر بأنه منعها من رؤية ابنتيه، وطلب منها أن تتنازل عن القضايا والعودة له لكى يعيد لها ابنتيها وكل شيء يعود كما كان في السباق.

اتصل أحد الموظفين بالبنك وأخبر "نظيمة" فادية عبد الغنى ان ابنها "سيف" حصل على قرض قيمته 3 ملايين جنيه بضمان المصنع والسداد على 3 سنوات بفائدة كبيرة.

انفعلت ابنتا "فاتن" على والدهما "سيف" بسبب خطفه لهما ومنعهما من رؤية ابنتيه، ولكنه قام بتعنيفهما وقام بإغلاق باب المنزل عليهما، مما اضطر ابنتيه إلى الهروب من المنزل بعدما قاما بالقفز من الشباك.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



هروب ابنتى فاتن امل حربى فى الحلقة 27



فادية عبد الغنى



سيف وابنتيه من مسلسل فاتن امل حربى



شريف سلامة