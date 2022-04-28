شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 27.. ليلى أحمد زاهر تشك فى خيانة هشام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 ، من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، والتى تذاع يوميا على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف مساء، العديد من الأحداث، حيث سمعت سارة "ليلي أحمد زاهر" زوجها وهو يرسل رسالة صوتية لشخص وعندما سألته ادعى أنه يرسلها لـ الإتش آر في شركته، ولكنها شكت أنه يخونها.

بدأت تتحدث مع زومبا "شيماء سيف" ونبوية الخادمة ولكن زومبا أكدت لها أنه يخونها واقترحت عليها نبوية أن تنشئ حسابًا غير حقيقي علي فيس بوك، وتتحدث ليوسف وترى ماذا سيكون رد فعله، وبالفعل قامت سارة بعمل ذلك، ولكن تفاجأت برد يوسف عليها، دخلت سارة على يوسف مكتب بيتهم لتجده قد أغلق الباب عليه وعندما سألته عن السبب ادعى أنه يقوم بمهام مع لذيذ.

على جانب آخر يتحدث يوسف مع مي جارتهم ، ويتضح أن بينهما اتفاق مبرم على أن يتقابلا في منزله أو منزلها بعدما تنصرف سارة، تطلب سارة منه أن يأتي معها للطبيبة وعندما يخرج يوسف من باب الشقة تسمعه سارة يتحدث لمي جارتهم ويتفقا على موعد المقابلة فتتأكد من خيانته لها وتشتكي للطبيبة التي تجعلها تستدرجه في الكلام من خلال الشات وتجده متجاوبا معها بشكل كبير فتخرج له سارة، ولكن نتفاجأ أن يوسف لا يمسك بموبيله، ويشعر يوسف أن سارة متغيرة فيطلب من مي جارتهم أن يؤجل الموعد حتى تهدأ سارة .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .