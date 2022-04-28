أول تعليق من مروة عبد المنعم بعد أنباء زواجها من مصطفى قمر.. الفنانة أكدت أمرًا حاسمًا!

كتب امير فتحي في الخميس 28 أبريل 2022 08:50 مساءً - كشفت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم، عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص زواجها من المطرب والفنان مصطفى قمر.

وقالت مروة عبد المنعم أثناء حلولها ضيفة على برنامج «نص الحدوتة» لمقدمته الإعلامية شيرين سليمان، عبر قناة CBC الفضائية المصرية، إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يحدث، نافية الخبر جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها لا تدري من وراء هذه الشائعة، خاصة وأن مصطفى قمر يحب زوجته.

مروة عبد المنعم تتحدث عن علاقتها بتامر حسني

هذا وفتحت الفنانة مروة عبد المنعم قلبها وتحدثت عن علاقتها بالمطرب تامر حسني، مؤكدة أنه شخص شقي للغاية ومحبوب، وعندما تحتاجه تجده في ظهرها وهو ما لمسته منه في بداية رحلتها الفنية، خاصة في فيلم «عمر وسلمى» واصفة إياها بالإنسان.

وعن يحيى الفخراني، قالت مروة عبد المنعم إنها كانت تخاف منه ولكن مع الوقت والعمل معًا وجدت أنه إنسان صدوق ومحترم، الأمر الذي دفعها لتسمية نجلها على اسمه، وحضر الفنان القدير حفل سبوع ابني وهنأني.

وأضافت مروة عبد المنعم، عمِلت مع الفنان يحيى الفخراني في «مسلسل عباس الأبيض» وتعلمت منه الكثير، كونه شخص ملتزم للغاية، ويعشق التمثيل، ولا يمنع عنك أو يبخل عليك بمعلومة تدفعك للأمام، وهو كان سبب حبي للمسرح.

برنامج “نص الحدوتة” يقدم 30 حكاية مع أشهر نجوم الفن الذين قدموا أعمالًا لا تنسى وأصبحوا أيقونات في السينما والفيديو والمسرح، ويستعرض الضيوف في كل حلقة من حلقات البرنامج بعض الذكريات والمعلومات التي لم يتم الكشف عنها من قبل.

آخر أعمال مروة عبدالمنعم

وعلي الصعيد الفنى، صرّحت الفنانة مروة عبد المنعم، بأنها أقدمت على إنتاج 3 مسرحيات تخص الأطفال لاقتناعها التام بهذا الفن وسعيها لتقديم نفسها بشكل مختلف في عالم الفن بعيدًا عن النمط العادى الذى تظهر به أو يحبسها فيه المخرجون.

كما أشارت إلى أنها لم تحقق أى أرباح من تلك التجربة لكن ما زالت تحرص على الاستمرار فيها ربما للسعادة التي تشعر بها على وجوه الأطفال والعائلات الذين يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال المسرحية.

يُذكر أن مروة عبد المنعم قدمت عددًا من الروايات المسرحية يعتبر كل منها من أشهر الحكايات الكلاسيكية مثل “أليس فى بلاد العجائب” و”سنو وايت ، كما قدمت أول عرض مسرحى استعراضى ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزول، التى تطارد أحلامها وتقع فى غرام فلين رايدر والحصان ماكسيموس.

يُذكر أن شاركت الفنانة مروة عبدالمنعم فى حكاية “رق الحبيب” من “مسلسل ورا كل باب” مع النجمة سوسن بدر خلال تصوير أحد مشاهد العمل، الذى يتولى تأليفه أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.

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