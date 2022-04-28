ما علاقة أولاد أمل كلوني بجرائم “داعش”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت أمل كلوني زوجة النجم جورج كلوني النظام الروسي، معتبرةً أنه يرتكب المذابح في أوكرانيا، منتقدة غياب نظام المحاسبة بشكل فاعل عن الكثير من الجرائم الدولية.

وجاء كلام كلوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نظمتها “بصيغة أريا” البعثتان الدائمتان لألبانيا وفرنسا بالتعاون مع أوكرانيا، حول توثيق الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وضمان محاسبة مرتكبيها، بحضور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، والمدعي العام لأوكرانيا، إيرينا فينيديكتوفا، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15 دولة).

وقالت كلوني التي حضرت كممثلة عن منظمات المجتمع المدني: “المجزرة التي تكشفت في بلدة بوتشا الأوكرانية تذكرنا جميعا بالمجازر التي ارتكبت في حلب السورية”.

وأضافت أن “تكرار مثل هذه الجرائم سواء في أوكرانيا أو في سوريا واليمن وميانمار ودرافور في السودان، يعود إلى أن المتورطين في هذه الجرائم يعتقدون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة”.

وتابعت: “”يبلغ طفلاي من العمر الآن خمس سنوات تقريباً، ومعظم الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة مخزنة حتّى الآن لأنه لا توجد محكمة دولية تحاكم “داعش”.