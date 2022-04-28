مضمار تدريب الفروسية الخاص بالملكة يفتح أبوابه أمام الشعب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، والذي يوافق الذكرى السنوية 70 لإعلانها ملكة لبريطانيا، سيفتح مضمار التدريب الخاص بها أبوابه أمام الشعب.

وفي هذا السياق ذكر موقع Royal Central أن ثلاثاً من ساحات التدريب على الفروسية التي اعتادت الملكة أن تتدرب فيها، والتي تمتلكها شركة Discover Newmarket، ومجموعة من أبرز مدربي الفروسية في العالم، من بينهم ويليام هاجاسومايكل بيل وجون وتادي جوسدين، ستفتح أبوابها أمام الجمهور.

وسينظم الدخول إلى المضمار عبر سلسلة من الجولات التي ستتضمن أيضاً اصطحاب مدربي فروسية مشاهير، إلى صالات تدريب نيوماركت الشهيرة حتى يقوم المشاركون في الجولة بمشاهدة التدريب.

وستستمر الجولة الواحدة مدة يوم كامل، على أن تنتهي بزيارة للمتحف الوطني لسباق الخيل الذي يقع في اسطبلات خيول الملك تشارلز الثاني، والذي كانت الملكة قد افتتحته عام 2016.

احتفالاً بيوم ميلادها الـ 96، نشرت صفحة العائلة الملكية البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة حديثة للملكة إليزابيث الثانية.

وتظهر الصورة الملكة وهي تقف بين اثنين من المهور الصغيرة الإنكليزية التي تملكها، وهما Bybeck Katie و Bybeck Nightingale.

وأرفقت الصورة بتعليق كتب فيه : “احتفالاً ببلوغ الملكة عامها الـ 96 نشرت صورة جديدة للملكة مع اثنين من المهور التي تملكها، وهما Bybeck Katie و Bybeck Nightingale”.

كما ورد في التعليق أن الصورة التقطت الشهر المنصرم في الأراضي التابعة لقلعة ويندسور، والصورة هي الرابعة في سلسلة الصور التي كشفت عنها Royal Windsor Horse Show سابقاً، حيث نشرت صورة احتفالاً في اليوبيل الذهبي للملكة اليزابيث واليوبيل البلاتيني، إضافة إلى ذكرى ميلادها الـ 90.

يشار إلى أن Royal Windsor Horse Show نظمته الملكة عام 1943 لأول مرة، ومنذ ذلك الحين وهي تحضر جميع العروض التي تقام للخيول.

كما أشير في التعليق على الصورة أن المصور Henry Dallal هو الذي التقط الصورة للملكة إليزابيث الثانية.