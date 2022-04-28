مطرف المطرف يعلن عن حفله في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان مطرف المطرف عن حفله القادم، الذي سيكون في عيد الفطر بالكويت، ونشر منشوراً لوقت ومكان الحفل، وكتب: “ليلة مطرف” ضمن حفلات عيد الفطر في الكويت يوم الثلاثاء 3 مايو 2022 في فندق الجميرا. ثم قال: “تشرفوني وتنوروني بحضوركم الجميل”.

هذا وقد كان مطرف المطرف قد أحيا مؤخراً حفلتين؛ الأولى في المملكة العربية السعودية خلال موسم الرياض في 25 فبراير 2022، تحت عنوان “ليلة في حب الكويت”، بمشاركة نخبة نجوم من الكويت، وهم الفنانة نوال وعبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومساعد البلوشي وحياة الفهد وسعاد عبد الله وسعد الفرج، والأخرى في “مهرجان فبراير الكويت”، في 18 مارس 2022، مع الفنان عبد الله الرويشد.

والفنان مطرف المطرف هو ابن المطرب الكويتي الراحل يوسف المطرف، بدأ بالغناء في سن صغير بين أصدقائه المقربين، ثم قرر أن يغني في الجلسات الفنية ليكوّن لنفسه قاعدة جماهرية، اكتشف والده أنه يغني ويعزف العود في وقت متأخر، ولم يخبره في البداية عن هوايتيه، لكن قبل وفاته بفترة اكتشف هذا الشيء، فقد كان خائفاً من أن يعلم؛ لأنه كان مهتماً بدراسته ويطلب منه أن يركز عليها، تعلم عزف آلة العود في الإمارات على عود خاله، وفي أول ظهور إعلامي له حصل على المركز الأول في الغناء من مهرجان الفنون الموسيقية لدول مجلس التعاون الخليجي، شارك في عدة مهرجانات، وله العديد من الأغاني المميزة.