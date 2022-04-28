مي كساب تشكو من التنمر عليها.. وتبكي بسبب شقيقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عَبّرت النجمة المصرية مي كساب على ضيقها من الشائعات التي تطاردها من وقت لآخر وتطالبها بالاعتزال، خاصة مع ابتعادها عن مجال الفن لمدة تربو على خمس سنوات.

وقالت مي كساب، خلال استضافتها في برنامج «نجوم رمضان أقرب لك» على إذاعة “نجوم إف إم”، إنّها لم تَتّخذ أيّ قرار بالاعتزال، مشيرة إلى استغرابها من سؤال البعض أين كانت مختفية، وهي كانت متفرغة لتربية أبنائها والحمل والولادة.

فيما أكّدت مي كساب أنّها شخصية “قدرية”، تستسلم لمقادير الله، مؤكدة أنّها تحمد الله على أن هذا الابتعاد والتفرغ كان في سن صغيرة لأبنائها، مشيرة إلى تعلقهم الزائد بها، لذلك تضطر أن تأخذهم معها في بعض الأحيان لأماكن التصوير، وخاصة ابنتها فريدة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، وتشعر نحوها بتأنيب ضمير لصغر سنها وحاجتها إليها.

وأبدت مي كساب حزنها واستياءها بسبب تعرضها للتنمر باستمرار، مُؤَكّدة أنّها تَتَعَرّض لهذه النوعية من الإيذاء النفسي؛ إذ إنّها لم تَسلم منه خلال شهر رمضان المبارك، حيث أوضحت أنّها تتعرض للتنمر حتى في هذا الشهر الكريم، مشيرة إلى أنّ الأهل أصبحوا في حاجة ماسة لتربية النشء الجديد على عدم الإيذاء أو التنمر.

وقالت مي كساب إنها زوجة وأم ومسؤولة عن 3 أطفال وزوج، كما أن والدي يعيش معي في نفس المنزل، فبالتأكيد لا أنتظر أي شخص أن يوجه لي نصيحة مسمومة بكلمة “خسي” أو أفقدي وزنك، لأن لدي مرآة في منزلي وأرى ما أنا عليه.

تابعت مي كساب، في لقائها مع الإعلامية إنجي علي: “من يحبني يحبني كما أنا على ما أنا عليه. لا أشعر بالضيق من هذا التنمر، بقدر شعوري بالاستفزاز، إذ أود استخدام مقولة عمرو مصطفى (في رمضان؟!)”.

وبطريقتها الساخرة، أكدت مي كساب أنها تود أن تقدم مسلسل بعنوان رحلة أم العلا البشري، على وزن مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري للفنان القدير محمد مرسي، ولكن هذه المرة لمناقشة رحلة امرأة في الحياة.

وأكدت مي كساب أنها كانت تنوي اللجوء لبعض الوسائل الطبية لفقدان الوزن، غير أنها اكتشفت معاناتها مع المرارة، لذلك فضلت التروي حتى تستأصلها ثم تعاود التفكير في الريجيم بعد استعادة صحتها وتوازنها.

فيما دخلت مي كساب في نوبة بكاء على الهواء، أثناء تسجيل حلقة نجوم رمضان أقرب لك مع إنجي علي، وهي تغني أغنية يا مسافر من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، مؤكدة أنّ سبب بكائها أثناء الغناء، هو تذكرها لشقيقها الأكبر “محمد” الذي سافر خارج مصر، وتشتاق إليه كثيراً، حيث عبرت عن حزنها لفراق شقيقها المسافر قائلة: “لا أتخيل عدم وجوده إلى جانبي، هو الأخ الأكبر، سندي الذي أبحث عنه في كثير من الأحيان ولا أجده، أشتاق إليه كثيرا وأتمنى رؤيته، وهو الأقرب لي”.

وفي نهاية الحلقة أبدت النجمة مي كساب حبها لأبنائها الثلاثة “فريدة 5 سنوات، ونوح 3 سنوات، وداليدا 4 سنوات”، مشيرة إلى أنّ أوكا يحب أبنائهما جداً، وهو أب حنون، وعندما يريد أن يوبخ الأولاد يناديها لتوبخههم بدلاً منه، وأكّدت أنّ ابنتها فريدة تشبه والدها في تصفيفة شعره الكيرلي، وتعشق ملابسه وأن الثلاثة أبناء يحبون الغناء مثل والديهم.

جدير بالذكر أن مي كساب تشارك في رمضان الجاري بمسلسل أحلام سعيدة مع النجمة يسرا وغادة عادل وشيماء سيف، ومن إنتاج العدل جروب وإخراج عمرو عرفة.