شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 27 ..مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء اليوم الخميس، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء، ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 10 مساء.

وشهدت الحلقة السادسة والعشرين أمس الأربعاء رد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) على التهديدات الصريحة من المهندس خيرت الشاطر (خالد الصاوى) باستعمال العنف والمواجهة المسلحة، حيث قال السيسى لخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى (بيومى فؤاد): "أنتوا خربتوا البلد وضيعوتها أكتر ما كانت ضايعة بأفكاركوا السودا ومؤامرتكم".

وأضاف السيسى لخيرت الشاطر: "أنت جاى تهدد جيش مصر بشوية إرهابيين، أنتوا باين عليكوا متعرفونيش صحيح، طب قسما بالله اللى هيرفع السلاح في البلد دى في وش الجيش لهشيله من على وش الأرض، أوعى تفتكر إن الجيش ده هو اللى بتشوفه في الشارع لا لا، دى حاجة كبيرة أوى أكبر بكتير من خيالكوا، وممكن يملا البلد دى من إسكندرية لأسوان في ساعات".

ويستمر وزير الدفاع في حديثه بحدة شديدة: "انتوا لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قومة لمدة 50 سنة جاية، ويحاول الكتاتنى تهدئة السيسى الذى يطلب من عباس كامل (جمال سليمان) إعطائه التقارير بتاعنا ووريهم عملوا إيه في البلد، ويأمر السيسى بأن يحصل توافق بين كل القوى السياسية، مؤكدا أنه يعتبر ذلك تحذيرا، مضيفاً: "الموضوع ده لازم يتلم ولو ما اتملش يبقى التغيير لا بد منه".

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.