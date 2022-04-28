شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة مظهر وجه السبعينيات الهادئ..البرنس رفض دخولها الفن ثم شاركها العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهها المريح وملامحها القريبة من ملامح بنات العائلة والجيران وروحها الطيبة وصوتها الدافئ مفتاحيها لدخول قلوب الجمهور، الذين أحبوها فى كل أدوارها، وخاصة عندما جسدت شخصية إيناس الطيبة زوجة عاطف الابن الأوسط فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكراً.

إنها الفنانة القديرة فاطمة مظهر التى رحلت عن عالمنا قبل ساعات بعد صراع مع المرض وبعد رحلة فنية قصيرة كتبت لها محبة وإعجاب الجمهور الى حفظ ملامحها وجهها وكأنه يعرفها وتربطها به صلة قرابة، وسابق معرفة.

والفنانة فاطمة مظهر هى الأخت الصغرى غير الشقيقة للفنان الكبير أحمد مظهر وإحدى نجمات فترة السبعينيات ، ولدت عام 1943 وتخرجت فى قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية وبدأت التمثيل على مسرح الجامعة، و رشحها نور الدمرداش للمخرج محمد فاضل للمشاركة في المسلسل التليفزيوني الشهير "القاهرة والناس"، لتتوالى مشاركاتها الفنية ورحلة تألقها ، حيث شاركت فيما يقرب من 10 أفلام، منها الأحضان الدافئة بطولة زبيدة ثروت وسمير صبري وسمير غانم، وبائعة الحب بطولة نور الشريف وناهد شريف، والاتحاد النسائى، حيث شاركت أخيها أحمد مظهر ومديحة كامل وعدد من النجوم، كما قدمت فاطمة مظهر للتليفزيون 35 مسلسلا، أهمها أبنائي الأعزاء شكرا، وبرج الأكابر، الماضى يعود الآن، والقاهرة والناس ، أهل الطريق وعدد من المسلسلات الدينية والإذاعية والسهرات التليفزيونية.

وكان الفنان الكبير أحمد مظهر يعارض فى البداية عمل أخته فى الفن والتمثيل خوفاً عليها ، ولكنه بعد فترة وبعد أن أثبتت موهبتها وحافظت على احترام الجمهور لها اقتنع بعملها بل وشاركها العمل فى فيلم الاتحاد النسائى وعدد من الأعمال الفنية.

وبعد فترة تالق ابتعدت الفنانة فاطمة مظهر عن الفن ونفت أن يكون للفنان احد مظهر دور فى ابتعادها مؤكدة أنها اختارت الابتعاد بمحض إرادتها لأنها لا ترغب فى تقديم أعمال دون المستوى الذى اعتاده منها الجمهور، وظل الجمهور يحتفظ بصورة وحب الفنانة الرقيقة صاحبة الطلة الهادئة حتى صدمه خبر وفاتها حيث رحلت فى هدوء يشبهها.