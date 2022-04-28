شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا وصف أحمد مكى "شيرين رضا" فى الكبير أوى 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "الكبير أوى 6"، باستعداد الكبير "أحمد مكى" لإقامة مهرجان المزاريطة السينمائى الدولى، ويبدأ الجميع التحضير للمهرجان، ويبلغ الكبير شقيقه حزلقوم أنه لابد أن يأتي بعدد كبير من الفنانين لعلاقته الوطيدة بهم.

ويقول حزلقوم للكبير:" المهرجان ده هينشط السياحة لما يجى النجوم زى أحمد السقا وهند صبرى وشيرين رضا" ليوصف الكبير شيرين ويتغزل فيها، قائلا:"شيرين اللى شعرها أصفر وعينيها لون بحرالغردقة في شهر 9 ما تفهملوش بيستاج ولا أزرق ولا أخضر".





ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.