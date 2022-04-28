شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحضر دي كابريو مهرجان المزاريطة السينمائى فى الحلقة 27 من الكبير أوى 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "الكبير أوى 6"، استعداد الكبير" أحمد مكى"لمهرجان المزاريطة السينمائى الدولى و يحاول حزلقوم استضافة الفنانين ويذهب لأحد المكاتب "دوبليرات الفنانين"، ويتحدث مع المسؤول مصطفى بسيط، قائلا: "هو الفنان كريم عبد العزيز لما طلع في برنامج الدوم، أول ما اتكلم صوته كان في حاجة فالناس ابتدت تفقسه، فراح متوه ورامي إيفيه، ده مكنش كريم عبد العزيز" ليرد: "صح ده عزيز عبد الكريم من عندي هنا في المكتب"ويطلب حزلقوم منه أن يأتي بدوبليرات الفنانين للمهرجان.

ويقيم حزلقوم مؤتمر صحفى في المزاريطة ليبلغ عن آخر الاستعداد و يقول إحنا مع النجم العالمى الحائز على الأوسكار و عامل أفلام كسرت الدنيا ليوناردو دى كابريو، وتنتهى الحلقة بمفاجأة



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ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.