سوسن بدر تكشف عن بوستر نادر لمسرحية "الواد سيد الشغال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سوسن بدر عن بوستر نادر لمسرحية "الواد سيد الشغال"، بطولة الزعيم عادل إمام.

ونشرت بدر الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الواد سيد الشغال، مسرح مصطفى كامل، الإسكندرية، صيف 1984".

وظهرت "سوسن" على البوستر مع أبطال العمل، حيث جسدت شخصية "هدى" قبل أن تعتذر وتحل محلها الفنانة مشيرة إسماعيل.

مسرحية "الواد سيد الشغال" من بطولة عادل إمام، عمر الحريري، مشيرة إسماعيل، رجاء الجداوي، مصطفى متولي، ومن تأليف سمير عبد العظيم، إخراج حسين كمال.

سوسن بدر شاركت في مسلسل "أبو العروسة 3"، تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة: سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.