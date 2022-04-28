بالصور: دانييلا رحمة بالأبيض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ صور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأطلت دانييلا بملابس كلاسيكية باللون الأبيض ومن قماش الساتان، رافعةً شعرها بتسريحة ناعمة تلاءمت مع إطلالتها، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير بالذكر أن دانييلا كانت قد سافرت برفقة الممثل السوري محمد الأحمد إلى المملكة العربية السعودية، وشاركت دانييلا متابعيها مقطع فيديو كشف أنها موجودة لفترة قصيرة في السعودية، وبدأ الفيديو بإلقاء دانييلا ومحمد التحية الصباحية.

ثم قالت دانييلا :”نحن في السعودية”، ليتحدث محمد قائلاً :”نحنا جايين نصور شي كتير حلو انتظرونا فيه”، وتابعت: “هاي أول مرة منجي عالسعودية انا ومحمد.. رحلة قصيرة هيكي بس أكيد رح نرجع نجي ..منحبكن”.

وأطلّت رحمة أخيراً على شاشة تلفزيون “دبي” في برنامج “هلا بك”، وتحدّثت عن حياتها العاطفية وقالت إنّها تعيش علاقة حب مع شخص يستطيع تهدئتها واحتوائها، وقالت إنّه “قاسٍ معها، ولم يقل لها يوماً شيئاً تريد أن تمنعه ولهذا السبب يجعلها تحبه”.

وعبّرت رحمة عن خوفها من أن يسرقها العمل من الزواج وتكوين عائلة، وأنّها تحب الأمومة والعائلة، مضيفة أنّها لا يجب أن تتأخر، لذلك تحاول إيجاد الوقت المناسب للزواج، حيث لا يسرق عملها حلمها بتكوين أسرة.