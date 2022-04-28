سمية الخشاب ترثي والدتها بكلمات مؤثرة في التعليق الأول لها بعد وفاتها

كتب امير فتحي في الخميس 28 أبريل 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة ” سمية الخشاب ” عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري رسالة مؤثرة نعت من خلالها والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أيام .

فكتبت سمية الخشاب في رسالتها : ” حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم ولازالت النفس تشتاق لهم ولكن لم ننسى الإيمان بقضاء الله وقدره وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم ” .

وتابعت : ” اللهم نسألك في هذا الشهر الفضيل أن تجعل من فقدناهم في أعلى منازل الجنان .. اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم وطيب مضجعهم وآنس وحشتهم ونفس كربتهم وقهم عذاب القبر وفتنته يارب ” .

وأضافت سمية الخشاب : ” اللهم أجرهم من حر جهنم وارزقهم جنات النعيم .. اللهم اغفر لمن غابوا عن الدنيا وارحمهم واحشرهم في زمرة المتحابين فيك واجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة يارب ” .