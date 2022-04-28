شكرا لقرائتكم خبر عن ماما نجوى الفنانة والمذيعة المحترفة نصحت كوكب الشرق وعملت بنصيحة همت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة والمذيعة الكبيرة نجوى إبراهيم بعيد ميلادها الذى يوافق 28 إبريل، هذا الوجه الذى تحبه الكاميرا ويحبه الجمهور كبار وصغار، سواء ظهرت سواء كمذيعة أو فنانة، حيث قدمت أهم وأجمل البرامج وشاركت فى عدد من أهم الافلام.

ماما نجوى التى سكنت وجدان الملايين وشاركت الأسر فى تربية أبنائها بطلتها وبرامجها الهادفة الجميلة وأسلوبها الراقى والتى شاركها بعضها "بقلظ" ، تلك الشخصية التى عشقها الأطفال .

استطاعت نجوى إبراهيم أن تجمع بين الإبداع في التمثيل وبين تقديم عدد من أهم البرامج وأن تحظى بحب واحترام الجمهور وأن تصاحبها الفرحة والبهجة والابتسامة كلما أطلت على الشاشة.

كانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع أحد برامجها الشهيرة ومنها برامج :«اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق»، فضلا عن أشهر برامج الأطفال التى تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

نجوى إبراهيم التى ابتدعت وطورت وقدمت أهم البرامج الإنسانية والإجتماعية وبرامج المسابقات والتقت بأهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وهى الفنانة الكبيرة التي شاركت في عدد من أهم روائع السينما، حين رأى فيها المخرج الكبير يوسف شاهين وجهاً وموهبة فنية تؤهلها للمشاركة في أهم الأعمال الفنية، فجسدت شخصية وصيفة الفتاة الفلاحة الجميلة فى فيلم الأرض، وشخصية الطبيبة فى فيلم المدمن، وهى زوجة وحبيبة البطل المحارب فى "حتى آخر العمر ، والرصاصة لا تزال فى جيبى" وغيرها العديد من الأدوار ، كما شاركت وهى فى سن صغيرة بمهرجان كان وبرلين، وتوالت بطولاتها السينمائية حتى وصلت إلى 12 فيلما من روائع السينما المصرية.

واستطاعت نجوى إبراهيم المذيعة والإعلامية الكبيرة أن تدير بحرفية حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات، وأن تقتحم مجالات وتقدم حلقات صعبة لا يزال يذكرها الجميع.

شربت نجوى إبراهيم المهنية وأصول وتقاليد وأخلاقيات الإعلامى والمذيع من الرواد العظماء، وعن ذلك قالت :"لا أنسى نصيحة همت مصطفى التى التزمت بها طوال حياتى وهى: «لازم تخبط على الشاشة وأنت طالع وتستأذن وأول ما تفتح الكاميرا تكون عينك فى الأرض وكأنك بتقول «دستور يا أسيادنا» للناس اللى بتتفرج عليك لأنك بتدخل بيوت الناس وغرف نومهم ، وفضلنا نسمع نصايح فى تفاصيل عملنا حتى شربنا المهنة وحينما أصبحت رئيسة قناة قلت نفس الكلام والنصائح للمذيعات"

هكذا كانت المبادئ والأخلاقيات التي التزمت بها الإعلامية الكبيرة طوال حياتها في التعامل مع جمهورها الذى عشق كل ما قدمته من برامج وأفلام.

وكان من أكثر البرامج التي حققت شهرة ونجاحا كبيراً على شاشة التلفزيون برنامج «فكر ثوانى واكسب دقايق» والذى استمر لمدة 6 سنوات،وكذلك برنامج صورة وحلقاته الشهيرة التي اخترقت موضوعات ومجالات لم يسبق أن قدمتها الشاشات ، خاصة حلقة السجين الذى سجلت نجوى إبراهيم لقاءه الأول مع أسرته بعد خروجه من السجن لمدة 19 سنة.

أجرت نجوى إبراهيم العديد من اللقاءات الهامة منذ بدأت مشوارها كمذيعة ووقفت وهى في سن صغيرة أمام كوكب الشرق أم كلثوم، ودخلت غرفتها لتختار لها الفستان الذى ستظهر به معها بعد أن همست في أذنها بأن الفستان الذى ترتديه لن يكون مناسباً للتصوير التلفزيونى واستمعت كوكب الشرق لنصيحة المذيعة الشابة التي اكتسبت ثقتها واحترامها.

وجمعت الفنانة والمذيعة المحترفة نجوى إبراهيم بين الجمال والثقافة والذكاء، واحترمت الجمهور وحرصت على تقديم كل ما هو نافع ومفيد وجديد فاحترمها الجمهور وعشق طلتها وتعلق الكبار والصغار بماما نجوى المذيعة والإعلامية والفنانة المثقفة متعددة المواهب وصاحبة الخبطات الإعلامية وأهم البرامج والأفلام.