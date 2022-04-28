بعد إعلانها اعتزال الغناء .. زيزي عادل لوالدها الراحل : ” دلوقتي بتتباهي بيا بين الأموات “

كتب امير فتحي في الخميس 28 أبريل 2022 02:43 مساءً - وجهت المطربة المعتزلة ” زيزي عادل ” رسالة إلى والدها الراحل في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام على خلفية إعلانها مؤخرا اعتزال الغناء .

وتضمن المنشور صورة تجمع زيزي عادل بوالدها الراحل كتبت في تعليقها عليها : ” كان نفسي تكون موجود يا حبيبي وتفرحلي وتدعيلي زي كل الناس ما دعيتلي واشوفك وانت مبسوط وبتتباهى بيا قدام الناس” .

وتابعت : ” وانا سألت وعرفت إنك دلوقتي بتتباهي بيا بين الأموات .. وطول ما أنا ربنا راضي عني وببعد عن أي فعل يغضبه فأنا بخير وانت كمان بخير يا حبيبي ” .

وأضافت : ” عارفة إني شيلت من عليك حمل كبير .. 10 سنين من غير ما اشوفك يا بابا وحشتني، وحشني اسمع صوتك واتكلم معاك ” .

واختتمت زيزي عادل قائلة : ” ربنا يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك يا حبيبي يا بابا .. إلي أن نلتقي في الجنة بإذن الله .. ارجو الدعاء لأبي في هذه الأيام المباركة فضلا وليس امراً ” .