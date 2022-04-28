ليام نيسون ينافس نجوم السينما المصرية على إبرادات عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينافس النجم الأيرلندي ليام نيسون، نجوم السينما المصرية، على إيرادات عبد الفطر المبارك، حيث ستبدأ السينمات هذا الإسبوع عرض فيلم الجريمة والإثارة “ميموري” من إخراج مارتن كامبل، وسيناريو داريو سكاردابين. المشروع يستند إلى الفيلم الهولندي “ذا ميموري أوف إيه كيلر”.

يدور فيلم “ميموري” حول «أليكس لويس» قاتل محترف يؤدي دوره (ليام نيسون) يرفض إتمام مهمة لصالح منظمة إجرامية خطيرة، فتقرر هذه المنظمة تصفيته.

ورغم رد “أليكس لويس” دائماً على مطارديه، إلا انه يعاني من فقدان شديد للذاكرة، مما يؤثر على كل تحركاته ويزيد من صعوبة إكمال هدفه.

ينافس على إيرادات عيد الفطر أيضا فيلم «الوحوش المذهلة: “أسرار دمبلدور” وهو فيلم فنتازيا من إخراج دايفيد ييتس. وهو استكمال لأجزاء “الوحوش المذهلة” التي تدور أحداثه داخل مغامرات نيوت سكاماندمور الجديدة مع الوحوش وعالم السحر قبل سنوات طوال من أحداث سلسلة (هاري بوتر).

الفيلم من بطولة إيدي ريدماين، كاثرين واترستون، دان فوجلر، أليسون سودول، عزرا ميلر، كالوم تورنر، جيسيكا وليامز، جود لو، ومادس ميكلسن.