منة عرفة تفجّر مفاجأة بخصوص طلاقها من زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية منّة عرفة، تفاصيل انفصالها عن محمود المهدي، مشيرة إلى أن الانفصال حدث شفهياً ولم يحصل بشكل رسمي.

وأضافت في برنامج “ضرب نار” على قناة “القاهرة والناس”، أنها منفصلة عن محمود المهدي منذ شهر ونصف الشهر، قائلةً: “كل شيء نصيب فعلا أنت ممكن تكوني مقررة حاجة والموضوع يتقلب، وتلاقي نفسك في حاجة تانية خالص”.

ولفتت إلى أن هناك محاولات كثيرة من طليقها وأشخاص آخرين للعودة مجدداً، معقبة: “خراب البيوت مش سهل مافيش حاجة سهلة أني أخرب حاجة كنت ببنيها شيء صعب، إحنا مش بنكره بعض ولا إحنا أعداء ولا أنا بكرهه ولا بيكرهني، فيه علاقة طيبة واحترام ولكن حياتنا أنا وهو تخصنا سواء هنكمل أو لأ”.

وكشفت منة عن سبب انفصالهما، مشيرة إلى أن السبب كان تصريحات محمود المهدي الأخيرة، والذي تسبب في مشاكل كثيرة، مضيفة: “الناس بتاخد الناس بذنب حد تاني مش بيعرفوا يميزوا مش لازم عشان متجوزين لازقين في بعض”.

وأكدت أنها لم تتحدث عن انفصالها أو تفاصيل تخص حياتها الخاصة على السوشيال ميديا، لكنها تضطر للحديث عنها عندما تسأل في البرامج.

وتابعت: “كل واحد فينا بيعيد حساباته وممكن نرجع وممكن لأ سواء على العيد أو بعده، ده شيء يخصني أنا وهو”.

ونفت ما قاله طليقها، حول أنهما انفصلا بسبب مكالمة من شخص أجبرت منة على اتخاذ هذه الخطوة، وقالت: “ماحدش يقدر يجبرني أبعد عن جوزي أو يخليني معاه، أثناء المشاكل كان فيه النقابة وإلهام شاهين لما كانت القصة في أولها، ناس بتنصحني، وأنا باخد بالنصيحة والقرار في الأول والآخر قراري أنا، وأنا ماعملتش له حاجة عشان يضرني إحنا بينا كل خير”.

وتابعت: أنا بحبه جدا، وبكن له كل الحاجات الحلوة، الفكرة في شوية حاجات بنتفق عليها لو ربنا يسرها لينا ومشينا فيها نكمل ليه ما نكملش، لو حصل عكس ده كل واحد هيكون بيضر أكتر ما بينفع”.

وعن رأي والدتها في طلاقها من محمود المهدي، قالت: “مامتي مش عاوزة خراب بيوت الطلاق بيكون بالنسبة ليهم حاجة كبيرة”.

وعن أسباب رفضها التلامس في الأعمال الفنية أو تقديم المشاهد الجريئة، قالت إن هذا مبدؤها من قبل أن تتزوج.

وأضافت: “المبدأ واحد عشان بس الناس تفهم أنا ما كنتش بقدم ده ولما اتجوزت محمود بقيت محترمة أنا ضد ده من البداية ممكن أتفرج عليه لكن مش حابة أقدمه”.

وأكدت منة عرفة، أنها تحاول افتتاح مشروع خاص بها، كونها متضررة ماديا، مشيرة إلى أن الضرر المادي الواقع عليها ليس بسبب قلة أعمالها ولكن بسبب أنها شخصية مسرفة، مضيفة: “كل الناس عارفة إن شغلانة الفن مش قاعدة لك كل شخص ليه الكام سنة بتوعه وأنا متضررة مادياً لأني مسرفة جداً لو جالي 10 مليون مش بعرف أحافط عليها أو أحوش”.

مؤكدة أن مؤخر زواجها من محمود المهدي كان 200 ألف جنيه فقط، مشيرة إلى أن الماديات لا تفرق معها.

وعن سبب عدم إقامتها حفل زواج، قالت: “كل ما نيجي نعمل فرح يحصل حاجة ما لبستش أبيض ولا حتى عملت خطوبة، لكن إحنا أول ما أتجوزنا كنا مقررين نعمل كتب الكتاب وبعدين نعمل فرح”.

وتابعت: “أنا أساسا مش مع إني أعمل فرح كبير ضخم عملنا كتب الكتاب بعدها بدأنا نتكلم هنحجز إمتى القاعة لكن كل مرة كان بيحصل مشكلة بيني وبين محمود، لكن إن شاء الله لو لينا نصيب مع بعض هنعمل فرح أكيد نفسي أفرح وألبس فستان.