ماريتا الحلاني تخوض مجدداً غمار التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتجه الفنانة الشابة ماريتا الحلاني بخطوات ثابتة نحو الأعمال الدرامية بعدما سبق وخاضت غمار التمثيل في مسلسل “٢٠٢٠” مع مجموعة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان وسوريا ومنهم نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومسلسل “حكايتي” التي أدت فيه دور البطولة إلى جانب الإعلامي محمد قيس.

وتؤدي ماريتا اليوم دور البطولة مع الممثل السوري إسماعيل تمر في مسلسل درامي جديد من إنتاج غولد فيلم.

ويتألف المسلسل من ٣٠ حلقة وهو من كتابة الدكتور جاد الخوري وانطلقت اخيراً أعمال تصويره تحت إشراف المخرج إيلي الرموز، وهو يضم مجموعة من الممثلين عرف منهم حتى الساعة أسعد رشدان، ختام اللحام، تاتيانا مرعب، مي صايغ، ومي سحاب.

إلى ذلك، تحظى أغنية ماريتا “أنا بنت” التي أطلقتها مؤخراً بأصداء إيجابية في صفوف محبيها وهذه الأغنية من كلماتها والحانها.