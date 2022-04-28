شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يرد على تهديدات خيرت الشاطر للجيش بكل قوة وحسم فى "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي حملت اسم تهديد مشهداً هاماً وبارزاً، وهو لقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) والمهندس خيرت الشاطر (خالد الصاوي) وسعد الكتاتنى (بيومي فؤاد) وذلك في حضور عباس كامل (جمال سليمان)، حيث كشف المشهد عن تهديد واضح من الإخوان بواسطة خيرت الشاطر بالمواجهة المسلحة سواء مع الشعب أو الجيش للحفاظ على الشرعية.

ولكن رد الفريق السيسى على تهديدات خيرت الشاطر بطريقة حادة وحازمة حيث قال:"أنتوا خربتوا البلد وضيعوتها أكتر ما كانت ضايعة بأفكاركوا السودا ومؤامرتكم"، مضيفاً: "انت جاى تهدد جيش مصر بشوية إرهابيين، أنتوا باين عليكوا متعرفونيش صحيح، طب قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دى في وش الجيش لهشيله من على وش الأرض".



الاختيار 3

وتابع السيسى:"أوعى تفتكر إن الجيش ده هو اللى بتشوفه في الشارع لا لا، دى حاجة كبيرة أوى أكبر بكتير من خيالكوا، وممكن يملا البلد دى من إسكندرية لأسوان في ساعات، ويستمر السيسى في حديثه الموجه لخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى بحدة شديدة: "انتوا لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قومة لمدة 50 سنة جاية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.