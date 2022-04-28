شكرا لقرائتكم خبر عن من هى الراحلة فاطمة مظهر الأخت غير الشقيقة للنجم الراحل أحمد مظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحلت أمس الأربعاء الفنانة فاطمة مظهر، وهى الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر، ولدت فاطمة مظهر فى مدينة القاهرة فى عام 1943، وتخرجت فى قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالى للفنون المسرحية. شاركت فى عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينيات وحتى التسعينيات، منها (الأحضان الدافئة، بائعة الحب، الاتحاد النسائى)، كما شاركت فى بطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها (القاهرة والناس، أبنائى الأعزاء شكرًا، برج الأكابر، الماضى يعود الآن).

ومن أشهر أعمالها فيلم "الأحضان الدافئة"، حيث جسدت شخصية صديقة البطلة التى قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت، وشاركهما الفنانان سمير غانم وسمير صبري، وفى التليفزيون كان من أشهر أعمالها مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا"، الذى قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولى بمشاركة نخبة من النجوم.

رفض أحمد مظهر -والذى تولى تربية أخته- خوضها تجرية التمثيل مبررًا موقفه بأنها ما زالت صغيرة، حيث كان حريصًا على مستقبلها التعليمى، خاصة أن فاطمة تمكست بدخول عالم الفن خلال دراستها الجامعية وهو ما رفضه "مظهر" بشدة.

وقالت "فاطمة" عام 1972 فى تصريح صحفى لها، إنها عرفت أن أخيها كان محقًا حين حاول منعها من التمثيل قبل الانتهاء من دراستها، حيث رأت الفرحة عارمة فى عين أخيها، وغيّر أحمد مظهر رأيه وتركها تخوض التجربة كما تحب وأدركت من حينها أهمية التعليم ومدى حب أخاها لها.