أحمد الفيشاوي ينشر فيديو من كواليس فيلم "الدعوة عامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو من كواليس فيلم "الدعوة عامة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الفيديو: "دي مش فلوسي، ده مرتب ميسي الهلالي المساعد بتاعي في أسبوع فقط، من كواليس فيلم الدعوة عامة".

ويشارك في بطولة فيلم "الدعوة عامة"، الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن، والفيلم هو ثاني تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي (كيمز) بعد فيلم الخطة العايمة، من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج تامر فرج.

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.