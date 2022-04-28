سيدة بريطانية تعلن زواجها من قطها.. لسبب غريب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قد تبدو الفكرة في غاية الغرابة أن تعلن سيدة زواجها من قطها هي نكتة أكثر من كونها حقيقة، إلا أنها ليست نكتة بل هي حقيقة واقعية لجأت إليها سيدة بريطانية تعشق القطط ولا تتمكن من الاستغناء عنهم في مواجهة ملاك الشقق التي تقوم باستأجارها الرافضين لوجود الحيوانات الأليفة داخل المنزل.

تلك هي حيلة “ديبورا هودج 49 عام” وام لطفلتين للالتفاف على أصحاب العقارات الذين يكرهون الحيوانات الأليفة، فبسبب عشق ديبورا لقطها ورغبتها في عدم الاستغناء عنه مثل أبنائها لدرجة تفضيلها الاستقرار في الشارع بدلا من التخلي عن قطها، قامت بإعلان زواجها من قطها وبواسطة أحد صديقاتها المعينة قانونا في حفل مدني تم خلاله إعلان النزور امام عدد من أصدقائها وأقاربها في إحدى حدائق لندن.

واعتمدت بذلك ديبورا على أن هذا الزواج سوف يمنع أصحاب العقارات من إجبارها على التخلي عنها، وسيظهر للجميع مدى أهمية القط بالنسبة لها ولطفليها ولا يمكن لأي مالك عقار أن يفصلهما تحت اي ظرف موضحة أن لجوءها إلى هذه الطريقة جاء بعد معاناة للبحث عن مالك عقار محب للحيوانات الأليفة، خاصة وأنها استغنت عن قطتين في وقت سابق بعدما قام أحد ملاك العقارات بتهديدها إما التخلي عن القطط أو إخلاء العقار.

ما تسبب لها في صدمة وبعد حصولها على عقار اخر طلبت من مالكه الاحتفاظ بقطها الذي انضم إلى عائلتها في عام 2017 ولكنه رفض ولكن بعد إلحاح منها وافق اخيرا على استقرار القط في الشقة ولكن مع تركها للعمل وحاجتها للبحث عن عقار جديد قررت الزواج من القط حتى لا يتمكن أي مالك عقار من فصلها عن زوجها القط.