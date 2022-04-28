الموت يفجع الوسط الفني المصري

كتب امير فتحي في الخميس 28 أبريل 2022 12:50 مساءً - أعلن الفنان ” مفيد عاشور ” مساء أمس الأربعاء عن وفاة الفنانة ” فاطمة مظهر ” الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل ” أحمد مظهر ” عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض .

فنشر مفيد عاشور صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على فيس بوك وكتب في تعليقه عليها ناعيا إياها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعا الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر ” .

وتابع : ” رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ” .

وأضاف مفيد عاشور : ” اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك يا عفو يا جواد يا كريم اللهم آمين يارب العالمين .. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهرة ” .

يذكر أن الفنانة فاطمة مظهر كانت قد شاركت في عدد من الأعمال الهامة منذ فترة السبعينيات وحتى التسعينيات .

ففي السينما شاركت في أفلام : ” شاطئ المرح والاحضان الدافئة وبائعة الحب وشياطين البحر ومن أجل ولدي ” وغيرها .. وفي الدراما : ” أبنائي الأعزاء شكرا والقاهرة والناس وبرج الأكابر ” .

وولدت فاطمة مظهر فى مدينة القاهرة فى عام 1943 وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالى للفنون المسرحية .

وفي بداية مسيرتها الفنية رفض الفنان الراحل أحمد مظهر -والذى تولى تربية أخته- خوضها تجربة التمثيل مبررًا موقفه بأنها ما زالت صغيرة .

حيث كان حريصًا على مستقبلها التعليمى خاصة وأن فاطمة مظهر تمكست بدخول عالم الفن خلال دراستها الجامعية ليغير رأيه بعد ذلك .