شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف حرض سميرة على الشر واتخانق بسبب رشوان توفيق وبكى حزنًا على ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم 76 عاما على ميلاد الفنان الكبير نور الشريف الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 28 إبريل من عام 1946، ليكون أحد مبدعى الفن المصرى وعمالقته الكبار الذين تركوا أعمالاً ورصيداً فنياً ضخماً عاش وسيعيش بعد وفاته للأبد وبصمة وتأثراً كبيراً فى وجدان الملايين من كل الأجيال.

وفضلاً عن العبقرية الفنية للفنان الكبير نور الشريف فإنه كان يتمتع بأخلاق راقية وثقافة واسعة وعلاقات قوية مع زملائه من نجوم الفن، وتجمعه بهم العديد من العلاقات الإنسانية والمواقف .

وكان من بين الفنانين الذين عرفوا نور الشريف فى بداياته الفنان الكبير رشوان توفيق، وشاركه العديد من الأعمال فى بداية مشواره وبعد أن أصبح نجما كبيرا.

تحدث الفنان الكبير رشوان توفيق لليوم السابع عن علاقته بالفنان نور الشريف مشيرا إلى أنها بدأت منذ كان نور يخطو خطواته الأولى فى طريق الفن، وكان توفيق بطل مسرحية الشوارع الخلفية عام 1962.

وقال رشوان توفيق: "كنا نعرض المسرحية على مسرح كوتة بالإسكندرية، وكنت أصطحب معى ابنى الأكبر الراحل توفيق، وكان عمره وقتها 4 سنوات، فيما كان نور يشارك ضمن المجاميع وكان حصل على الثانوية العامة، ويقوم بتدريبه الفنان محيى إسماعيل الذى كان وقتها بالصف الثانى بمعهد التمثيل حتى يجتاز نور امتحانات المعهد، وكان محيى إسماعيل يشارك بدور صغير فى المسرحية".

وتابع: "كان نور مرتبطا ارتباطا كبيرا بى وبابنى توفيق ويصطحبه معه إلى الملاهى وهو طفل، وكنت قريبا منه ويعتبرنى مثل أبيه ويحرص على التقاط الصور معى"

وتابع: "اشتركت مع نور الشريف بعد نجوميته فى أكثر من عمل ومنها مسلسلات عمر ابن عبدالعزيز و الرجل الآخر، ولن أعيش فى جلباب أبى وغيرها من أعمال حققت نجاحا كبيرا وهو فنان خلوق ومتواضع ومثقف".

يحكى رشوان توفيق أحد المواقف التى لا ينساها أثناء تصوير مسلسل الرجل الآخر قائلا: "كان الماكيير لا يعرفنى والمفترض أن يلصق لى شارباً، فإذا بالماكيير يقول هاتوه هنا علشان ألصق له الشنب، فثار نور الشريف وغضب بشدة عندما سمعه وصرخ فيه قائلا: أنت تروح للأستاذ لحد عنده، وظل الماكيير يعتذر واعتذر لى نورعلى هذا الموقف الذى يظهر معدنه وأخلاقه الطيبة وحرصه على احترام كبار الفنانين".

وأشارالفنان الكبير إلى تأثر نورالشريف تأثرا كبيرا بوفاة توفيق رشوان توفيق الذى توفى شابا عام 2000 تاركا طفلة عمرها 10 سنوات، وبكائه الشديد أثناء حضور العزاء لارتباطه به منذ كان طفلاً.

فيما تحدثت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز خلال حوار مع الخليج 365 عن الفنان الكبير نور الشريف ، قائلة : «معجون فن، وجمعته بى وبمحفوظ علاقة صداقة كبيرة وكان يزورنا كثيرًا، ومثلت معه مسلسل الرحايا، ومسلسل «خلف الله آخر أعماله وهو الذى أقنعنى بقبول دور السيدة الانتهازية الشريرة».

تؤكد أنها أول من عرف بإصابته بالمرض: «كان بدأ تأثير المرض عليه ولم يكن يستطيع الجلوس، فصنعت له مخدات حتى لا يشعر بألم الركبة وهو جالس، لأننى فى المشاهد كنت أجلس على كرسى وهو يجلس على الأرض لأنه يعمل عندى فى المسلسل، فكان يقبل ركبتى، وفى إحدى المرات انحنى وقال لى «أنا عندى سرطان، ماتقوليش لحد وادعيلى، ربنا كبير وقادر ينجينى منه»، وكنت باشتغل معاه وأنا متقطعة وشايفاه بيعانى من المرض».