شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر بعد ظهورها "فى بيتنا روبوت": مبسوطة إنى ضيفة فى مسلسل مكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل "في بيتنا روبوت 2"، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2022.

ونشرت ملك، صورا لها من كواليس المسلسل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كنت مبسوطة جدا إني كنت ضيفة في المسلسل اللي مكسر الدنيا في بيتنا روبوت، ومع جيمي الشاطر أوي، وكنت مبسوطة اكتر إني اشتغلت مع أبطال العمل اللي مافيش ألذ منهم، يارب نكون كنا ضيوف خفاف والحلقة عجبتكم".



ملك زاهر

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 العديد من الأحداث، حيث ظهرت ملك زاهر كضيفة شرف بالحلقة وكانت تقوم بدور متسولة تقوم بالنصب هي وشخص آخر، وكان من ضمن الأشخاص المنصوب عليهم سامح منافس يوسف "هشام جمال"، واقترح عليهم أن يقوموا بمهمة لصالحه مقابل الكثير من النقود ووافقوا على الفور.

على الجانب الآخر كان يوسف يجهز لذيذ وزومبا للمستوى الخامس من مسابقة الروبوت، وكانت الخطة التي اتفق سامح عليها مع النصابين أن يقوموا بتعطيل يوسف في الطريق حتى لا يذهب للمسابقة، وبالفعل يقوم الرجل برمي نفسه أمام سيارة لذيذ فيتصل لذيذ بيوسف ويخبره أنه عمل حادثة، ويأتي يوسف على الفور مع هدير وعلاء ويقترح علاء عليه ألا يذهب بالرجل للمستشفى حتى لا ينكشف أمر لذيذ.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيي وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابي.