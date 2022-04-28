شكرا لقرائتكم خبر عن "العنكبوت" يعيد ثنائية أحمد السقا ومنى زكى فى عيد الفطر بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائى خلال الأيام المقبلة، فيلم "العنكبوت" بطولة النجمين أحمد السقا ومنى زكى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ظافر العابدين.

فيلم العنكبوت يجمع الدويتو السينمائي منى زكي وأحمد السقا مرة أخرى بعد أن شاركا معا في العديد من الأعمال الناجحة كان آخرها فيلم "من 30 سنة" الذي عرض عام 2016.

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احمد السقا ومنى زكى

وتدور أحداث الفيلم فى قالب من الأكشن والإثارة والتشويق ولا يخلو من الرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، الذي يواجه صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، كما تقوم الفنانة منى زكي بدور مرشدة سياحية تتحدث اللغة الكورية.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.