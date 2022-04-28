أبرزها فرس البحر.. أبطأ 4 حيوانات في العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

في عالم الحيوان دائما ما يكون الفوز والبقاء أصحاب الإمكانيات الافضل للأسرع والاكثر قوة والاضخم والأشرس، فهم من يصنعوا لأنفسهم مكانة داخل ذلك العالم الشرس ولكن في ذلك العالم تقع عدد من الحيوانات خارج هذه المعادلة الصعبة، ولهذا ليس من السهل عليهم أن يستمروا في هذا العالم ذات الإيقاع الاسرع كونهم أبطأ حيوانات العالم.

ومن أبرز هذه الحيوانات التي تعد الأبطأ في عالم الحيوان وتتميز بعالمها البعيد عن بطولات السرعة، واذا كنت تعتقد أن الأبطأ هي السلحفاة فأنت لم تتعرف بعد على ما هو أبطأ منها:

1- فرس البحر

جزء من عجائب عالم الحيوان هو أن أبطأ حيوان في هذا العالم ليست السلحفاة تلك الأسطورة، التي تميزت دائما بكونها المثال الأبرز للبطأ إنما صاحب الرقم الأبرز هو فرس البحر ذلك الحيوان البحري الذي تصل سرعته القصوى إلى 0.04 سم في الثانية الواحدة، ليضاف ذلك على ما يتميز به هذا الحيوان من غرائب بدايتها أن الذكر هو من يتحمل ولادة الصغار وليست الانثى.

2- الحلزون

يعد الحلزون أحد الحيوانات المتوقع انضمامها لقائمة الحيوانات الأبطأ في العالم، لما يشتهر به هذا الحيوان الرخوي البري كونه بطىء نتيجة عدم امتلاكه أرجل كما يحمل معه بشكل دائم منزله تلك القوقعة التي يحملها على ظهره لتصل سرعته القصوى إلى 1.3 سم في الثانية، ما يعني أن الحلزون يحتاج إلى أكثر من 21 ساعة لكي يسير كيلومتر واحد.

3- الكسلان

هو اسم على مسمى فمن اسمه تتمكن من توقع خصائصه ليكون واحد من أبطأ الحيوانات في العالم، حيث تترواح سرعته مابين 3 سنتمتر في الثانية الواحدة إلى 6.7 سنتمتر في الثانية لذلك يعد أبرز حيوان ألهم العلماء باسمه نتيجة طبيعة قضاء يومه وعشقه للجلوس ورفضه للسير.

– نجم البحر

هو الحيوان البحري الثاني داخل القائمة والتي تمتلك ما يقرب من 2000 نوع مختلف تختلف سرعاته، ولكن رغم هذا الاختلاف إلا أنها بكافة أنواعها تعد ضمن الحيوانات البطيئة حول العالم فقد يكون متوسط سرعتها ما بين 0.89 إلى 2.7 سم في الثانية، حيث يتحرك نجم البحر الجلدي بسرعة 0.25 سم في الثانية كونه الأبطأ بينما يسافر نجم البحر الرملي بسرعة 4.7 سم في الثانية.