شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يجسد شخصية "الزط" فى فيلم "واحد تانى" مع أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتستقبل دور العرض السينمائى فيلم "واحد تانى" بطولة النجم أحمد حلمى، والذى يعود به لشاشات السينما بعد غياب عامين، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

ويجسد الفنان عمرو عبد الجليل شخصية "الزط" وهو أحد الشخصيات الهامة في أحداث الفيلم، كما يجسد أحمد حلمى شخصية "مصطفى" موظف في مصلحة السجون .

وتخطى برومو فيلم "واحد تانى" الـ 6 ملايين مشاهدة منذ طرحه على مواقع السوشيال ميديا، كما لاقى البرومو استحسان الجمهور، وجاءت التعليقات إيجابية، خاصة أن حلمى أعماله السينمائية مميزة ولها طابع خاص .

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.