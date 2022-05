شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات ساعات لـ صباح لـ ثانى مرة في مسلسل Moon Knight.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم سماع أغنية ساعات ساعات لـ المطربة الراحلة صباح لـ ثانى مرة أثناء أحداث مسلسل Moon Knight، ولكن هذه المرة مع نزول تتر نهاية الحلقة الخامسة من العمل التي عرضت منذ ساعات قليلة، من إخراج المخرج المصرى محمد دياب.

وكانت المرة الأولى التي تم تشغيل أغنية ساعات ساعات لـ صباح في خلال خلفية أولى مشاهد الحلقة الرابعة من المسلسل العالمى Moon Knight، وذلك أثناء تحدث أوسكار إسحق الذى يلعب دور مارك سبكتور أو ستيفن جرانت والإله خونشو الإله القمر، مع ليلى التي تلعب دورها مى الكالماوي، حيث أكدت له الثانية إنهم يحتاجون مارك الآن، ومن الممكن أن يستريح ستيفن قليلا بعد أن ساعدهم في الوصول إلى مكان وجود قبر الإله أمت.

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي الكالماوي.

كما أن العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.