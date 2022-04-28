قبل طرحه في عيد الفطر.. محمد لطفي يروج لفيلمه الجديد "العنكبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد لطفي، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

ونشر لطفي، البوستر الخاص له بالفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلا: "العنكبوت.. فيلم العيد إن شاء الله".

فيلم "العنكبوت" يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، إلى جانب ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، وشيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.